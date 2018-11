Koers kort 20 november 2018

00u00 0

Elia Viviani (Quick.Step Floors), met Iljo Keisse eindwinnaar van de Zesdaagse van Gent, sluit niet uit dat hij volgend jaar voor de tweede keer in zijn carrière naar de Tour gaat (na 2014). "Ik won al ritten in de Giro en de Vuelta, maar nog niet in de Tour", zegt hij aan Sporza. "Enerzijds zou ik als Italiaans kampioen graag starten in de Giro. De finish ligt in mijn geboortestreek. Anderzijds is de tijd rijp voor de Ronde van Frankrijk: Gaviria koerst niet meer voor ons, de 'Grand Départ' is in Brussel en ik rijd voor een Belgische team." Andere seizoensdoelen voor Viviani zijn Milaan-Sanremo en Gent-Wevelgem

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN