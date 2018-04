Koers kort 21 april 2018

Thibaut Pinot (FDJ) werd eindwinnaar van de Ronde van de Alpen. De eindzege van de Fransman kwam in de slotrit niet meer in gevaar. Die ging in Innsbruck, op het circuit waar eind september het WK wordt gereden, naar de Oekraïner Mark Padun (Bahrain-Merida). Pinot, zesde, gaat in de eindafrekening Pozzovivo en Lopez vooraf. Ben Hermans sloot af op plaats dertien. Chris Froome, finaal vierde, vond de vijfdaagse rittenkoers "de perfecte voorbereiding op de Giro", ook al kwam hij niet aan winnen toe

