Koers kort 22 januari 2018

00u00 0

Daryl Impey (Mitchelton-Scott) is na zijn eindzege in de Tour Down Under ook de eerste leider in de UCI-WorldTour. De Zuid-Afrikaan verzamelde in totaal 585 punten in Australië. Richie Porte is tweede met 460 punten. Dries Devenyns (225) is op de vijfde plaats de eerste Belg

