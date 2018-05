Koers kort 03 mei 2018

Drievoudig Giro- en tweevoudig Tourwinnaar Gino Bartali is tot ereburger van Israël benoemd. Zijn naam staat voortaan gegraveerd op de 'Wall of Honor' van de Yad Vashem Memorial in Jeruzalem. In het bijzijn van de Italiaanse ambassadeur in Israël, Gianluigi Benedetti, en erevoorzitter van het 'Grande Partenza'-comité, Sylvan Adams, kreeg Bartali's kleindochter Gioia een officieel certificaat overhandigd door Yad Vashem-CEO Avner Shalev

