Koers kort 26 april 2018

Bernhard Eisel (37, Dimension Data) is succesvol geopereerd na een bloedophoping in de hersenen. De bloeduitstorting was het gevolg van een val in de Tirreno. Wanneer hij kan terugkeren is onduidelijk. "Ik wil nu eerst opnieuw gezond worden", zegt de Oostenrijker