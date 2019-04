Exclusief voor abonnees Koers kort 04 april 2019

Nog meer slecht nieuws voor Oliver Naesen: ploegmaat Stijn Vandenbergh finishte in Dwars door Vlaanderen met pijn aan de ribben. "Het is serieus", zei hij. "Ik kan niet op mijn trappers staan." Vandenbergh kwam ten val in aanloop naar de eerste beklimming van de Knokteberg. Vandaag moet blijken of hij inzetbaar is voor zondag. Begin deze week verloor Naesen met Tony Gallopin (gevallen in Catalonië) ook al een belangrijke pion

