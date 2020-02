Exclusief voor abonnees Koers kort 21 februari 2020

00u00 0

Mihkel Räim (Israel Start-Up Nation) heeft de eerste rit in de Ronde van Antalya gewonnen. De Est was in een massasprint sneller dan Marko Kump (Adria Mobil) en onze landgenoot Kenneth Van Rooy (Sport Vlaanderen-Baloise). Räim is ook de eerste leider. Belgisch kampioen Tim Merlier kreeg af te rekenen met twee lekke banden en kwam ook ten val. Buiten wat schaafwonden viel de schade mee

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis