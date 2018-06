Koers kort 22 juni 2018

Elia Viviani zorgde in de tweede rit van de Adriatica Ionica Race voor de 40ste seizoenszege van Quick.Step Floors. De Italiaan vloerde in Maser zijn landgenoot Consonni en de Est Raim in een massaspurt. Quick.Step Floors won woensdag al de inleidende ploegentijdrit. Viviani bleef uiteraard leider

