Koers kort 01 augustus 2018

00u00 0

België rijdt het WK in Innsbruck, als nummer twee op de wereldranking, met acht renners. Vorig jaar waren er dat in het Noorse Bergen nog negen. De Internationale Wielrenunie (UCI) trekt de inkrimping van de deelnemersvelden in de klassiekers (van 8 naar 7 renners per team) en grote ronden (van 9 naar 8 per team) door naar de wereldtitelstrijd. Het moet de spanning en de veiligheid dienen. (JDK)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN