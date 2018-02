Koers kort 09 februari 2018

Fernando Gaviria (Quick.Step Floors) heeft gisteren zijn hattrick vervolledigd in de Colombia Oro y Paz (2.1). De Colombiaan won na de eerste en de tweede ook de derde etappe in eigen land. Na 163,2 kilometer tussen Palmira en Buga was Gaviria in een massaspurt sneller dan de Italiaan Matteo Malucelli (Androni-Sidermec) en de Colombiaan Juan Sebastian Molano (Manzana Postobon). Gaviria behoudt ook de leiding in het algemeen klassement

