Koers kort

Dylan Groenewegen stond met een ingepakte linkerhand op het podium van de teampresentatie van Jumbo-Visma in Veghel. "Gevolg van een operatie aan een zwak botje, niets verontrustends", meldde hij. Net als Steven Kruijswijk combineert Groenewegen in 2019 Tour en Vuelta. Hij verdedigt op 3 maart ook al zeker zijn titel in Kuurne-Brussel-Kuurne. "Ik wil beter doen dan mijn veertien zeges van 2018", windt hij er geen doekjes om

