Koers kort 30 augustus 2018

00u00 0

Meurisse wint 58ste Druivenkoers

Xandro Meurisse heeft in het Vlaams-Brabantse Overijse de 58ste editie van de Druivenkoers gewonnen. De 26-jarige renner van Wanty-Groupe Gobert was in een sprint sneller dan de Nederlander Oscar Riesebeek en Jimmy Janssens. Meurisse doorbrak zo de zegereeks ploeggenoot Jérôme Baugnies, die de vorige drie jaar telkens de beste was in Overijse.

Je hebt 20% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN