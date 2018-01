Koers kort 00u00 0

Kenny De Ketele en Moreno De Pauw starten morgen als enige Belgische koppel in de Zesdaagse van Rotterdam (4-9 januari). Wereldkampioenen ploegkoers Kneisky-Thomas, het Nederlandse duo Terpstra-Van Baarle, de Denen Hester-Mørkøv en de Duitsers Kluge-Grasmann worden de voornaamste concurrenten. In de Zesdaagse van Bremen (11-16 januari) worden De Ketele en De Pauw respectievelijk gekoppeld aan de Duitsers Theo Reinhardt en Leif Lampater. Ook Robbe Ghys (met Wim Stroetinga) en Otto Vergaerde (met Henning Bommel) komen er in actie. De Ketele en De Pauw rijden nadien ook nog de Six van Berlijn (25-30 januari) en Kopenhagen (1-6 februari)

