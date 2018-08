Koers kort 07 augustus 2018

Peter Sagan blijft ook na de Clásica San Sebastián de UCI-wereldranking aanvoeren. Met Froome op twee en Viviani op drie, bleef de top drie ongewijzigd. Clásica-laureaat Alaphilippe nestelt zich nu op plaats vier, Van Avermaet stijgt van negen naar vijf. Tweede Belg in de top tien is Wellens, zevende. Italië voert het landenklassement aan, voor België en Frankrijk. Sagan leidt ook in de WorldTour-ranking. Van Avermaet is negende. Quick.Step prijkt op eenzame hoogte in de teamranking

