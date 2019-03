Koers kort 06 maart 2019

00u00 0

Adam Yates verschijnt deze zomer voor de vierde keer aan de start van de Ronde van Frankrijk. Na een knappe vierde plek (en de witte jongerentrui) in 2016, eindigde hij vorig jaar teleurstellend 29ste. "Het was een grote ontgoocheling, dus is het goed dat ik kan terugkeren en het kan rechtzetten", aldus de 26-jarige Brit van Mitchelton-Scott.

Je hebt 24% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN