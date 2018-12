Koers kort 08 december 2018

00u00 0

Yves Lampaert (Quick.Step Floors), woensdag tweede in de Kristallen Fiets na Victor Campenaerts, reist na zijn seizoensdebuut in de Franse Ronde van de Provence (14-17/2) door naar de Portugese Ronde van de Algarve (20-24/2). In het Vlaamse openingsweekend rijdt de Belgische kampioen zowel de Omloop (2/3) als Kuurne-Brussel-Kuurne (3/3). Vervolgens gaat het via Strade Bianche (9/3) en Tirreno-Adriatico (13-19/3) naar Milaan-Sanremo (23/3) en de rest van het (Vlaamse) klassieke voorjaar toe

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN