Koers kort 23 april 2018

Topsprinters en Quick.Step Floors-ploegmaats Elia Viviani en Fernando Gaviria koersen vanaf morgen voor het eerst dit seizoen samen in de Ronde van Romandië (24-29 april). Voor Viviani is het de eerste koers sinds zijn tweede plaats in Gent-Wevelgem. Gaviria maakt zijn comeback na de zware val in de voorlaatste rit van Tirreno-Adriatico. In de QSF-selectie voor de Zwitserse WorldTour-rittenkoers geen Belgen, wel Capecchi, Knox, Martinelli, Mørkøv en Sabatini

