Koers kort

Ex-Tourwinnaar Geraint Thomas (33, Team Ineos) fietst morgen, donderdag en vrijdag telkens vanaf 7u30 twaalf uur na elkaar voor het goede doel op de interactieve fietstrainer Zwift. Thomas roept collega-wielrenners op om virtueel met hem mee te rijden. Met zijn actie hoopt hij in volle coronacrisis zo veel mogelijk geld op te halen voor de nationale gezondheidszorg (NHS) in zijn thuisland Groot-Brittannië. De benefiet-koers wordt rechtstreeks gestreamd via zijn Facebook-pagina

