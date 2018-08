Koers kort 01 augustus 2018

Peter Sagan won na maandag in Aalst gisteren ook het na-Tourcriterium van Roeselare. Hij klopte in extremis Niki Terpstra, Belgisch kampioen Yves Lampaert werd derde. Morgen in Herentals zal Sagan na het criterium ook de afterparty op gang trappen als DJ. Hij doet dat ten voordele van To Walk Again

