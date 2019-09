Exclusief voor abonnees Koers kort 09 september 2019

00u00 0

Matteo Trentin heeft de tweede rit in de Tour of Britain gewonnen. Trentin was in de sprint sneller dan Jasper De Buyst en Mike Teunissen. Zaterdag was de Nederlander Dylan Groenewegen de snelste in de eerste rit

Je hebt 16% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis