Koers kort 02 juni 2018

00u00 0

De fiets van Chris Froome is in de voorbije Ronde van Italië zes keer gecontroleerd op mechanische fraude. In totaal werden 58 renners aan 1.440 controles onderworpen. Er werd niets abnormaals aangetroffen volgens de UCI

Je hebt 10% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN