Koers kort 20 maart 2018

00u00 0

Riccardo Minali (Astana) won de tweede etappe in de Ronde van Langkawi (2.BC). De Italiaan haalde het in een spurt voor zijn landgenoten Matteo Malucelli en Paolo Simion. Hij is ook de nieuwe leider

Je hebt 20% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN