Koers kort 12 februari 2018

Philippe Gilbert is zaterdag derde geworden in de Ronde van Murcia. Dat was voor Gilbert de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen. De overwinning was voor de Spanjaard Luis León Sánchez, Alejandro Valverde was tweede. Gilbert nam gisteren ook deel aan de Clásica de Almeria, waar hij zeventiende werd. De zege daar was voor de Australiër Caleb Ewan

