Exclusief voor abonnees Koers kort 11 oktober 2019

00u00 0

Sabrina Landucci, ex-vrouw van Mario Cipollini, legde in de rechtszaal van Lucca een verbijsterende verklaring af over de ex-renner. Cipollini zou Landucci jarenlang mishandeld, bedreigd en gestalkt hebben. "Hij zette een pistool op mijn slaap omdat mijn minirok te kort was", klonk het onder meer. (XC)