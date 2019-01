Koers kort 30 januari 2019

Zeg niet langer Napoleon Cycling Cup, maar Bingoal Cycling Cup. De zogenaamde Beker van België in het wielrennen verandert behalve van naam ook van zender en van wedstrijdsamenstelling. De races zijn niet langer op VTM te zien, maar wel op Sporza op één. De GP Marcel Kint, Dwars door het Hageland, Halle-Ingooigem en het Kampioenschap van Vlaanderen blijven ook dit jaar deel uitmaken van de organisatie. De nieuwkomers zijn de GP Jean-Pierre Monseré, het Circuit Wallonie, de Schaal Sels en de Memorial Rik Van Steenbergen. Die laatste wedstrijd (zondag 13 oktober) is ook de allerlaatste UCI-koers van het seizoen in ons land. Na een afwezigheid van zes jaar wordt de wedstrijd zo nieuw leven ingeblazen. Le Samyn, Dwars door West-Vlaanderen, de Heistse Peil, de GP Jef Scherens, de Eurométropole Tour en Binche-Chimay-Binche maken niet langer deel uit van het regelmatigheidscriterium

