Koers kort

Nicholas Roche liep bij zijn valpartij van vorige donderdag in de Vuelta een breuk in de linkerknieschijf op. Volgens de teamarts van Team Sunweb staat de 35-jarige Ier vier tot zes weken aan de kant. In het begin van deze Ronde van Spanje droeg Roche drie dagen de rode leiderstrui

