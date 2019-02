Koers kort 08 februari 2019

In de Ster van Bessèges was de winst in de eerste etappe weggelegd voor Bryan Coquard (Vital Concept-B&B Hotels). De Fransman was na een massasprint de betere van Sacha Modolo en Rudy Barbier. Tom Van Asbroeck (Israel Cycling Academy) was eerste Belg op een 6de plaats. Coquard is met zijn ritzege ook de eerste leider in de wedstrijd.