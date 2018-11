Koers kort 30 november 2018

Romain Bardet (AG2R-La Mondiale) wil de 'oortjes' in het peloton zien verdwijnen. "Nu wachten we op informatie, voor we iets ondernemen. Dat maakt ons passief", vertelde de grote Franse rondehoop in stageoord Vaujany tegen cyclingnews.com. "Zonder oortjes moeten de renners meer verantwoordelijkheid nemen en wordt het wielrennen minder voorspelbaar"

