Koers kort 00u00 0

Negen aankomsten bergop, twee individuele tijdritten. De Spaanse krant As had het vrijdag volledig bij het rechte eind wat het rittenschema van de Vuelta 2018 betreft. Nog dit: dé cruciale etappe in de slotweek wordt rit twintig in Andorra: slechts 105 km lang, maar liefst zes cols en in totaal 4.000 meter hoogteverschil te overbruggen. De aankomstlijn ligt boven op de steile La Gallina

Je hebt 20% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN