Koers kort 20 december 2019

De Ronde van Spanje start in 2021 voor het eerst in Burgos. Daarmee brengt de Vuelta een eerbetoon aan de 800ste verjaardag van de plaatselijke kathedraal. De eerste drie etappes zullen in 2021 plaatsvinden in de regio Castilië en León