Exclusief voor abonnees Koers kort 02 november 2019

00u00 0

Michael Albasini (38) stopt na de Ronde van Zwitserland in juni 2020 met koersen. "Afgelopen seizoen kostte het veel tijd en energie om gemotiveerd te blijven. Het is mooi om te kunnen eindigen in een thuiswedstrijd", vertelt de renner van Mitchelton-Scott. De Zwitserse rittenkaper won in zijn carrière onder andere een Vuelta-rit en een etappe in Parijs-Nice. Albasini is prof sinds 2003

Je hebt 18% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu