Exclusief voor abonnees Koers kort 04 april 2020

00u00 0

Vuelta-baas Javier Guillén is niet van plan om zijn ronde één week in te korten omdat de Tour door de coronapandemie mogelijk moet opschuiven op de kalender. "De Ronde van Spanje wordt gereden van 14 augustus tot en met 6 september, over 21 etappes. Tot nader order blijft dat zo", klinkt het in de Spaanse sportkrant AS

Je hebt 24% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen

Meer over sport

sportdiscipline

wielersport

wegwielrennen