Het is nu ook officieel: Jasper Stuyven (26) heeft voor twee jaar bijgetekend bij Trek-Segafredo. De Leuvenaar kon ook op verregaande belangstelling van andere teams rekenen, waarbij vooral Katusha interesse toonde, maar blijft dus aan boord tot eind 2020. Stuyven rijdt op dit moment in de Ronde van Californië en hoopt daarna via een hoogtestage en de Ronde van Zwitserland een selectie voor de Tour af te dwingen

