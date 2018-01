Koers kort 22 januari 2018

Ryan Cortjens (IKO-Beobank) was in Nommay de beste Belg in de voorlaatste WB-manche voor junioren. De Lanakenaar finishte na de Nederlander Hendrix als tweede. De Tsjech Tomas Kopecky werd derde en verstevigde zijn leiderspositie in de Wereldbeker. (JDK)