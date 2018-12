Koers kort 19 december 2018

00u00 0

De witte trui in de Ronde van Spanje is vanaf volgend jaar niet langer voor de leider in de combiné, maar voor de beste jongere. Daarmee treedt de Vuelta in de voetsporen van de Tour en de Giro. De combiné, gebaseerd op de posities in het algemeen, punten en bergklassement, verdwijnt

Je hebt 28% van dit artikel gelezen

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Tour

sportdiscipline

sport

wielersport

wegwielrennen

Valverde

Giro

Vuelta