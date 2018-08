Koers kort 22 augustus 2018

00u00 0

Spurttroef Phil Bauhaus wordt in de Vueltakern van Team Sunweb vervangen door Max Walscheid. De Duitser is onvoldoende hersteld van een virus. Onze landgenoten Theuns en Vervaeke zijn er niet bij. Zij starten vrijdag in de Great War Remembrance Race. Vervaeke rijdt zondag ook de Bretagne Classic

Je hebt 15% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN