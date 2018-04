Koers kort 20 april 2018

Tijdens de afdaling van de laatste beklimming in de Tour of the Alps, is Michael Schwarzmann (27, Bora-Hansgrohe) hard ten val gekomen. De Duitser werd naar het ziekenhuis gebracht. Hij heeft verschillende breuken en een blessure aan zijn wervelkolom. Hij is volledig bij bewustzijn, maar moet nog een aantal dagen in het ziekenhuis blijven