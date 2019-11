Exclusief voor abonnees Koers kort 07 november 2019

00u00 0

Wouter Wippert stopt met wielrennen. De 29-jarige Nederlander is er niet in geslaagd een nieuw team te vinden voor volgend jaar. De sprinter won vijftien profkoersen, waaronder een etappe in de Tour Down Under

Je hebt 17% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu