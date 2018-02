KOERS KORT 01 februari 2018

00u00 0

De 12de Strade Bianche (Siena-Siena) gaat op zaterdag 3 maart over 11 sectoren of 63km onverharde wegen. Dat is 34,2% van de totaalafstand (184km). Voor de vrouwen wachten 8 sectoren of 31,4km (23,1% van de totaalafstand van 136 km)

Je hebt 11% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN