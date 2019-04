Exclusief voor abonnees Koers kort 01 april 2019

00u00 0

Franse averij in de Ronde van Catalonië. Warren Barguil (Arkéa) en Romain Bardet (AG2R) vielen. De eerste hield geen breuken over aan zijn tuimelperte. Bij Bardet wordt gevreesd voor gebroken ribben. De Duitser Simon Geschke (CCC) liep bij zijn val in de slotrit een gebroken sleutelbeen op

Je hebt 27% van dit artikel gelezen

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen