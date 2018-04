Koers kort 28 april 2018

Jan Bakelants wordt opnieuw vader. Hij heeft al een dochter die in juli 2 wordt. Nog meer goed nieuws: de operatie waarbij zijn inwendig 'ijzeren korset' verwijderd werd, is goed verlopen. Dat korset droeg hij na zijn val in de Ronde van Lombardije om zijn gebroken ruggenwervels te stabiliseren.

