Laurens Sweeck (Era-Circus) haalde het einde van de Versluys Cyclocross in Bredene niet. Het nummer twee van de WB-manche in Zolder sukkelt sinds de Azencross in Loenhout van donderdag met de rug. Sweeck raadpleegde een osteopaat en wilde in Bredene geen risico nemen met het oog op de belangrijkere crossen van de komende dagen

