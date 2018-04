Koers kort 07 april 2018

Slecht nieuws voor Wout van Aert: de volgwagen van zijn team Veranda's Willems-Crelan zal in Parijs-Roubaix achterin moeten plaatsnemen, tussen plek 19 en 25. Peter Sagan is de leider in de WorldTour-ranking, waardoor BORA-hansgrohe de karavaan aanvoert. Quick.Step Floors is de nummer twee

