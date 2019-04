Exclusief voor abonnees Koers kort 02 april 2019

Nog meer blessurenieuws bij AG2R: Bardet heeft na zijn crash in Catalonië kneuzingen in zijn borst en diverse wonden. De komende dagen doet hij een fietstest en zal hij een scan ondergaan om een gebroken rib uit te sluiten. Ploegmaat Axel Domont is 2,5 maanden out nadat hij zijn heup en zijn sleutelbeen brak in Catalonië

