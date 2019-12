Exclusief voor abonnees Koers kort 31 december 2019

Deceuninck-Quick.Step gooit in de Race Torquay (30/1) en de Cadel Evans Great Ocean Road Race (2/2) met Sam Bennett zijn nieuwe Ierse spurttroef in de strijd. Ook Archbold, Almeida, Cattaneo, Devenyns, Keisse en Mørkøv zijn geselecteerd voor de wedstrijden in Australië

