Koers kort

Fernando Gaviria (UAE Emirates) maakt van Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix twee grote (klassieke) doelen in 2020. De Colombiaan hoopt ook opnieuw te kunnen deelnemen aan de Tour, die hij in 2019 moest missen door een knieblessure. Gaviria start zijn seizoen op in de Ronde van San Juan (26/1-2/2)

