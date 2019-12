Exclusief voor abonnees Koers kort 12 december 2019

Israel Cycling Academy verandert zijn naam in Israel Start-Up Nation. De wielerploeg rijdt in 2020 als WorldTour-formatie in het peloton na de overname van de licentie van Katusha. Het team wil naam maken in de grote rondes. Met zijn WorldTour-licentie mag Israel Cycling Academy zeker aantreden in de Tour, Giro en Vuelta. Met Ben Hermans, Tom Van Asbroeck en Jenthe Biermans telt de ploeg drie Belgen. (LPB)