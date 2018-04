KOERS KORT 24 april 2018

In de Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstandkerk in Hallaar wordt vandaag om 11.30 uur afscheid genomen van Michael Goolaerts. De 23-jarige renner liet op 8 april het leven na een hartstilstand in Parijs-Roubaix

