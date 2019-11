Exclusief voor abonnees Koers kort 28 november 2019

00u00 0

De UCI heeft de Cycling Anti Doping Foundation (CADF) gevraagd om hercontroles op urine- en bloedstalen te doen uit 2016 en 2017. De UCI diende dat verzoek in op basis van informatie en documenten die van de Oostenrijkse justitie werden ontvangen in de dopingzaak Operation Aderlass. Volgens de UCI zijn hertesten van oude monsters noodzakelijk om oude overtredingen van de dopingreglementen alsnog aan te tonen in het peloton