Exclusief voor abonnees Koers kort 23 oktober 2019

00u00 0

Victor Campenaerts en Deceuninck-Quick.Step zijn in de prijzen gevallen op het UCI Gala in het Chinese Guilin. Campenaerts ontving een trofee voor zijn werelduurrecord, het team van Patrick Lefevere omdat het de beste ploeg was van het voorbije seizoen. Ook Greg LeMond pikte zijn graantje mee. De Amerikaan, 30 jaar geleden auteur van de dubbelslag Tour-WK, kreeg de Prijs van de Voorzitter

